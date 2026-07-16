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16.07.2026 06:31:29
HITO-Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HITO-Communications stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 4,51 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HITO-Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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