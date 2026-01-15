HITO-Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HITO-Communications veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HITO-Communications 15,41 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HITO-Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at