|
15.01.2026 06:31:29
HITO-Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HITO-Communications veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 3,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HITO-Communications 15,41 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HITO-Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!