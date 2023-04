HITO-Communications präsentierte Quartalsergebnisse

HITO-Communications ließ sich am 12.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HITO-Communications die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 33,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HITO-Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 43,38 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HITO-Communications 14,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at