HITO-Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HITO-Communications hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,27 JPY je Aktie vermeldet.

HITO-Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at