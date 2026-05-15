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15.05.2026 06:31:29
HITO-TO-HITO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HITO-TO-HITO hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HITO-TO-HITO ein Ergebnis je Aktie von -7,000 JPY vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HITO-TO-HITO einen Umsatz von 3,76 Milliarden JPY eingefahren.
HITO-TO-HITO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 45,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 24,43 JPY je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 20,09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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