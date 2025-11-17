|
17.11.2025 06:31:29
Hitron Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hitron Systems präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Hitron Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -144,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,04 Prozent auf 2,05 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
