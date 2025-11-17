Hitron Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hitron Systems präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Hitron Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -144,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,04 Prozent auf 2,05 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

