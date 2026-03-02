|
02.03.2026 06:31:29
Hitron Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hitron Systems hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 148,63 KRW gegenüber -1786,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 411,3 Millionen KRW – das entspricht einem Minus von 85,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 425,740 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2035,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,46 Prozent zurück. Hier wurden 5,30 Milliarden KRW gegenüber 6,58 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
