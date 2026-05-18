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18.05.2026 06:31:29
Hitron Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hitron Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Hitron Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 25,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -91,000 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,76 Prozent auf 696,1 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hitron Systems 1,16 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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