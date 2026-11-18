Hitron Systems lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Hitron Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -52,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,22 Prozent zurück. Hier wurden 1,67 Milliarden KRW gegenüber 2,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at