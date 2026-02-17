Hittco Tools stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hittco Tools hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,31 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hittco Tools -0,270 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 19,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at