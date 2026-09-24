Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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24.09.2026 08:06:00
Hitze dämpfte laut Studie der Allianz Europas Wirtschaftsleistung
Die starke Hitze der vergangenen Monate hat vielen Menschen zugesetzt. Einer Studie der Allianz zufolge hatte das Wetter zudem erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Allianz
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24.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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24.09.26
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24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
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|Allianz Hold
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