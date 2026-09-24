Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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24.09.2026 08:06:00

Hitze dämpfte laut Studie der Allianz Europas Wirtschaftsleistung

Die starke Hitze der vergangenen Monate hat vielen Menschen zugesetzt. Einer Studie der Allianz zufolge hatte das Wetter zudem erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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