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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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25.06.2026 17:36:00
Hitze in Deutschland: So halten Sie Ihre Wohnung angenehm kühl
38 Grad im Juni – wie schaffen Sie es, dass die Gluthitze draußen bleibt? Ein Experte ordnet Alltagstipps und professionelle Installationen ein: von improvisierter Alufolie am Fenster bis zur ausgewachsenen Klimaanlage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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