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28.06.2026 20:54:38
Hitzeschäden: Auch am Montag keine Straßenbahnen in Leipzig
LEIPZIG (dpa-AFX) - Aufgrund von Hitzeschäden ist der Straßenbahnverkehr in Leipzig auch am Montag eingeschränkt. Ziel sei es, den Betrieb schrittweise und im besten Falls teils schon am Montag wieder aufzunehmen, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit. Zuvor war der Straßenbahnverkehr wegen Hitzeschäden an Schienen und Weichen bereits bis Montagmorgen um 3.30 Uhr eingestellt worden. Zunächst hatten die LVB den Betrieb nur bis in die Nacht zum Sonntag eingestellt, der Zeitraum wurde danach zweimal verlängert.
Die hohen Temperaturen sorgten demnach an vielen Stellen im Netz dafür, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen lief und dort verklumpte. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich, hieß es.
Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren./lek/DP/he
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