Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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09.07.2026 08:38:57

Hitzige Debatte in Wolfsburg: Aufsichtsrat berät Sparpläne, IG Metall protestiert - darum geht es bei VW

VW will wieder sparen, laut einem Medienbericht könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen. Auch Werkschließungen stehen im Raum. Die IG Metall kündigt Widerstand an und plant Proteste an allen Konzernstandorten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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