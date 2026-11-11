HIVE Digital Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HIVE Digital Technologies hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

HIVE Digital Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,41 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat HIVE Digital Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 118,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at