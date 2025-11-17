HIVE Digital Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIVE Digital Technologies präsentierte am 15.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

HIVE Digital Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 289,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at