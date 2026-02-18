|
18.02.2026 06:31:28
HIVE Digital Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HIVE Digital Technologies gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HIVE Digital Technologies ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIVE Digital Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 40,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.