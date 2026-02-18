HIVE Digital Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HIVE Digital Technologies gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HIVE Digital Technologies ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIVE Digital Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 40,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at