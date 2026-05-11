Hiwin Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hiwin Technologies lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,64 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hiwin Technologies 1,36 TWD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hiwin Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,38 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 5,84 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at