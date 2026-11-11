Hiwin Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hiwin Technologies hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,48 TWD gegenüber 1,26 TWD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hiwin Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at