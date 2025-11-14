Hiwin Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hiwin Technologies hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,26 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hiwin Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,23 Prozent auf 6,00 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,33 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at