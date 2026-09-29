H&K Aktie
WKN DE: A11Q13 / ISIN: DE000A11Q133
|
29.09.2026 05:14:22
HK-listed engineering firm Metasurface files for dual primary listing on Catalist
The semiconductor industry accounts for over 95% of its revenue in H1 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H&K AG
|
30.07.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Significant growth in revenue, total operating performance and EBITDA; full-year guidance raised (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Deutliches Wachstum bei Umsatz, Betriebsleistung und EBITDA, Prognose für Gesamtjahr erhöht (EQS Group)
|
08.07.26
|EQS-News: Dividend announcement (EQS Group)
|
08.07.26
|EQS-News: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Heckler & Koch schließt Refinanzierung erfolgreich ab (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Heckler & Koch successfully completes refinancing (EQS Group)
Analysen zu H&K AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|H&K AG
|33,20
|3,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.