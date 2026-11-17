HKG veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HKG ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at