HKG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HKG präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 INR. Im letzten Jahr hatte HKG einen Gewinn von 0,040 INR je Aktie eingefahren.

HKG hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,080 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at