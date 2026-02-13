HKG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HKG präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at