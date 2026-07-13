HKS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HKS stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 161,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 108,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at