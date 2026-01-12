HKS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HKS hat am 09.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,41 Prozent auf 2,07 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at