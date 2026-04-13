HKS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HKS stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 110,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,36 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HKS einen Umsatz von 2,10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at