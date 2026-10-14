HKS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HKS hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 134,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 426,58 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 255,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,89 Milliarden JPY, während im Vorjahr 8,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at