HKScan A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HKScan A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 258,7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 245,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at