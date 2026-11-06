HKScan A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HKScan A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 255,1 Millionen EUR – ein Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HKScan A 247,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at