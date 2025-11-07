HKScan A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HKScan A hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,79 Prozent auf 247,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at