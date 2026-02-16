HKScan A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HKScan A hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HKScan A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 270,0 Millionen EUR gegenüber 266,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HKScan A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HKScan A mit einem Umsatz von insgesamt 996,40 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -0,54 Prozent verringert.

