HKScan A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HKScan A äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat HKScan A im vergangenen Quartal 242,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HKScan A 233,7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at