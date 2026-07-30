Experience Aktie
WKN DE: A2H5WW / ISIN: AU000000EXP5
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30.07.2026 07:49:44
HKSE wants to scrap lunch break; SGX’s experience shows traders had little appetite for it
The Republic’s bourse did away with the one-hour pause in 2011 to improve market accessibility, but reinstated it six years later due...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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