HLE Glascoat: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HLE Glascoat hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,41 INR gegenüber 1,51 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

HLE Glascoat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,27 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at