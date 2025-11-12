HLE Glascoat informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HLE Glascoat hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,11 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HLE Glascoat im vergangenen Quartal 3,51 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HLE Glascoat 2,36 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at