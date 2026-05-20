20.05.2026 06:31:29

HLE Glascoat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HLE Glascoat hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HLE Glascoat ein EPS von 4,64 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,92 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,05 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HLE Glascoat in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,53 Milliarden INR im Vergleich zu 10,28 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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