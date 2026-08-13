HLS Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HLS Therapeutics ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HLS Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,52 Prozent auf 20,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at