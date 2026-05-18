|
18.05.2026 06:31:29
HLS Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HLS Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,10 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 17,7 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HLS Therapeutics 18,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!