HLS Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HLS Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,10 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 17,7 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HLS Therapeutics 18,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at