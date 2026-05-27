HMA Agro Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HMA Agro Industries hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,16 INR. Im letzten Jahr hatte HMA Agro Industries einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 15,79 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,29 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,75 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HMA Agro Industries im vergangenen Geschäftsjahr 69,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HMA Agro Industries 51,33 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at