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23.10.2026 06:31:29
HMC INVESTMENT SECURITIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HMC INVESTMENT SECURITIES hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 248,33 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HMC INVESTMENT SECURITIES noch ein Gewinn pro Aktie von 198,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat HMC INVESTMENT SECURITIES im vergangenen Quartal 720,28 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 372,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HMC INVESTMENT SECURITIES 152,56 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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