HMC INVESTMENT SECURITIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HMC INVESTMENT SECURITIES hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

HMC INVESTMENT SECURITIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 104,93 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,700 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 524147,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 682,19 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber -321,0 Millionen KRW im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 933,73 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 942,48 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 820,01 Milliarden KRW gegenüber 572,95 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

