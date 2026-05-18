Hmcomm hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hmcomm lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Hmcomm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 332,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 230,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at