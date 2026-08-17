Hmcomm legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hmcomm präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,79 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hmcomm ein EPS von -3,500 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 292,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 39,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at