HMH A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HMH A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 30560,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 171,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HMH A 198,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at