HMH A präsentierte Quartalsergebnisse

HMH A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HMH A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HMH A im vergangenen Quartal 171,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HMH A 217,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at