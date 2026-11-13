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13.11.2026 07:40:36
HMM Co. Slips To Loss In Q3
(RTTNews) - HMM Co., Ltd. (011200.KS), a shipping and logistics services company, on Friday reported a net loss for the third quarter of 2026, despite higher revenue compared with the same period last year.
For the third quarter, comprehensive income attributable to owners of the parent came in at loss of KRW 2.01 trillion from KRW 1.24 trillion in the previous year.
Earnings per share were KRW 1,628 versus KRW 297 last year.
Operating income jumped to KRW 1.39 trillion from KRW 296.84 billion in the same period a year ago.
Revenue increased to KRW 4.13 trillion from KRW 2.71 trillion in the previous year.
HMM Co. is currently trading 3.38% higher at KRW 21,400 on the Korean Stock Exchange.
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