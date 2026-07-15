HMS Networks Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HMS Networks Registered präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat HMS Networks Registered 991,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 843,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at