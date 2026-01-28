28.01.2026 06:31:29

HMS Networks Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HMS Networks Registered lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HMS Networks Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 951,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 807,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,66 SEK beziffert, während im Vorjahr 6,35 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HMS Networks Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,93 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,34 SEK und einen Umsatz von 3,54 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

