HMT (Xiamen) New Technical Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HMT (Xiamen) New Technical Materials gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 634,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HMT (Xiamen) New Technical Materials 675,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at